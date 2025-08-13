Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Triển khai bản vẽ shop, đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công chi tiết cho từng hạng mục;
Lập định mức vật tư tổng thể của dự án theo mã vật tư của công ty;
Theo dõi, đánh giá và kiểm soát định mức vật tư đã ban hành cho dự án so với các đơn hàng thực tế cho công trình;
Phối hợp dự án, kiểm soát hạng mục phát sinh;
Kiểm soát mã lỗi vật tư theo đơn hàng cho từng dự án;
Soát xét đề nghị vật tư theo định mức và phát sinh của các dự án.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh, kỹ thuật công trình, cơ điện …;
Có 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương;
Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành;
Khả năng giao tiếp tốt;
Thành thạo Autocad, ưu tiên ứng viên biết sử dụng Revit;
Chịu được áp lực theo tiến độ, linh hoạt, sáng tạo trong công việc;
Có khả năng làm việc nhóm, trung thực, thẳng thắn.
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc
Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
