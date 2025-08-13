Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27B Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

4. Phối hợp liên phòng ban - CSKH: để xử lý phản hồi chưa hài lòng, hỗ trợ tái khám hoặc
hoạt khách cũ.
- Đề xuất chính sách thưởng, khen thưởng cá nhân xuất sắc

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản
trị kinh doanh, kinh tế,...
2. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
3. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Chăm Sóc Khách Hàng.
4. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt; giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức Lương: 8.000.000 - 10.000.000 + Hoa hồng
2. Được cấp công cụ hỗ trợ công việc
3. Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm.
4. Có cơ hội thăng tiến theo lộ trình công việc.
5. Các chế độ khác: du lịch, team building.....chế độ đãi ngộ khác.
6. Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
7. Được nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27B Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1, HCM

