Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27B Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
4. Phối hợp liên phòng ban - CSKH: để xử lý phản hồi chưa hài lòng, hỗ trợ tái khám hoặc
hoạt khách cũ.
- Đề xuất chính sách thưởng, khen thưởng cá nhân xuất sắc
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức Lương: 8.000.000 - 10.000.000 + Hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
