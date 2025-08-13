Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

4. Phối hợp liên phòng ban - CSKH: để xử lý phản hồi chưa hài lòng, hỗ trợ tái khám hoặc

hoạt khách cũ.

- Đề xuất chính sách thưởng, khen thưởng cá nhân xuất sắc

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản

trị kinh doanh, kinh tế,...

2. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

3. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Chăm Sóc Khách Hàng.

4. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt; giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức Lương: 8.000.000 - 10.000.000 + Hoa hồng

2. Được cấp công cụ hỗ trợ công việc

3. Thưởng lễ, tết, sinh nhật, cuối năm.

4. Có cơ hội thăng tiến theo lộ trình công việc.

5. Các chế độ khác: du lịch, team building.....chế độ đãi ngộ khác.

6. Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

7. Được nghỉ phép 12 ngày/năm

