Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12 đường 7A, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Data CÓ SẴN do Công ty cung cấp.
-Tiếp nhận các trường hợp phản hồi của khách hàng về giao nhận đơn hàng.
- Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, đơn hàng,…
- Tìm hiểm nhũng nhu cầu, các ý kiến đóng góp của khách hàng và đẩy mạnh công việc chăm sóc - khách hàng.
- Phối hợp cùng Bộ phận Marketing, Telesale thực hiện các chương trình CSKH theo đúng định hướng.
- Thực hiện báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ/LGBT từ 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
- Kinh nghiệm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn hoặc CSKH từ 3 tháng trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng mỹ phẩm, làm đẹp.
- Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói rõ ràng dễ nghe.
- Siêng năng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Ham học hỏi và cầu tiến và có mục tiêu rõ ràng về thu nhập và cơ hội thăng tiến.
- Yêu thích làm đẹp và các sản phẩm mỹ phẩm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 9-15 triệu ( lương cứng + hoa hồng)
-Thưởng: ngày, tuần, tháng, năm
- Phúc lợi tốt cho nhân viên: bảo hiểm y tế, du lịch, team building, happy hour, happy birthday…
- Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động sau 2 tháng thử việc
- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định sau thử việc.
- Môi trường trẻ năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân
- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp
- Các chế độ đặc quyền khác theo chính sách nội bộ của công ty đa dạng, hấp dẫn
- Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HAN COSMETICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 Đường số 54, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

