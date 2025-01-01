Giới thiệu CÔNG TY TNHH M.A.Y ART AND CRAFT VIỆT NAM

Thành lập từ năm 2018 với một cửa hàng nhỏ cung cấp nguyên liệu về thêu thùa, may vá, sau 4 năm,công ty M.A.Y ART & CRAFT VIETNAM (còn được biết đến với cái tên thân thuộc: "Tiệm Tạp Hóa Nhà May") đã có hơn 2000+ sản phẩm trải dài gần 20 lĩnh vực thủ công, nghệ thuật. Nhờ sự yêu thương của mọi người, đến nay chúng tôi đã có 899.415 người theo dõi trên facebook, 170.000 thành viên trong nhóm hỗ trợ kiến thức thủ công, 86.000 followers trên tiktok, 59.000 followers trên Youtube