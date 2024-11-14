Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) công ty cổ phần MDAS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần MDAS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
công ty cổ phần MDAS

Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: SH2

- 91 Khu đô thị Centa VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)

Kết nối, liên hệ với các khách hàng nhà máy sản xuất Đài Loan, Trung Quốc tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác làm máy tự động cho công ty.
Khảo sát dự án và phiên dịch cho kỹ sư công ty tại nhà máy khách hàng.
Tìm kiếm, khai thác, duy trì chăm sóc khách hàng đã có nhằm phát hiện mạng lưới các dự án tiềm năng.
Trau dồi kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty để có thể tư vấn chuyên nghiệp và đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.
Tư vấn, cập nhật, chào giá cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp
Giao dịch với khách hàng qua email, điện thoại, gặp trực tiếp để demo/khảo sát
Theo dõi và quản lý các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án
Báo cáo định kỳ theo tháng, quý và năm về tình hình thực hiện kế hoạch được giao
Các công việc phát sinh theo yêu cầu thực tế.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung nghe nói đọc viết tốt. Sẵn sàng đi công tác và OT
Có khả năng phiên dịch kỹ thuật ngành tự động hóa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale kỹ thuật, làm việc với các khách hàng dự án, có mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực máy tự động hóa, cam vision.
Kỹ năng tiếp thị để thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ của công ty và tạo ra chiến lược tiếp thị, tìm kiếm khách hàng tiềm năng hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, lắng nghe và truyền đạt thông tin rõ ràng & logic, xử lí tình huống linh hoạt.

Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm. Thưởng theo dự án, xem xét tăng lương hàng năm.
Được làm việc trong một môi trường trẻ, cởi mở, độc lập, chủ động.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Làm việc tại Bắc Ninh. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, sim...).

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần MDAS

công ty cổ phần MDAS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà SH2-91, KĐT Centa City Vsip Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

