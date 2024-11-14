Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) công ty cổ phần MDAS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: SH2 - 91 Khu đô thị Centa VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết nối, liên hệ với các khách hàng nhà máy sản xuất Đài Loan, Trung Quốc tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác làm máy tự động cho công ty.

Khảo sát dự án và phiên dịch cho kỹ sư công ty tại nhà máy khách hàng.

Tìm kiếm, khai thác, duy trì chăm sóc khách hàng đã có nhằm phát hiện mạng lưới các dự án tiềm năng.

Trau dồi kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty để có thể tư vấn chuyên nghiệp và đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Tư vấn, cập nhật, chào giá cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp

Giao dịch với khách hàng qua email, điện thoại, gặp trực tiếp để demo/khảo sát

Theo dõi và quản lý các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

Báo cáo định kỳ theo tháng, quý và năm về tình hình thực hiện kế hoạch được giao

Các công việc phát sinh theo yêu cầu thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe nói đọc viết tốt. Sẵn sàng đi công tác và OT

Có khả năng phiên dịch kỹ thuật ngành tự động hóa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale kỹ thuật, làm việc với các khách hàng dự án, có mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực máy tự động hóa, cam vision.

Kỹ năng tiếp thị để thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ của công ty và tạo ra chiến lược tiếp thị, tìm kiếm khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, lắng nghe và truyền đạt thông tin rõ ràng & logic, xử lí tình huống linh hoạt.

Tại công ty cổ phần MDAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm. Thưởng theo dự án, xem xét tăng lương hàng năm.

Được làm việc trong một môi trường trẻ, cởi mở, độc lập, chủ động.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Làm việc tại Bắc Ninh. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, sim...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần MDAS

