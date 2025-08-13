Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
- Sóc Trăng: VP CTY TNHH XD TM THIÊN PHƯỚC 228 Phú Lợi, P2, Tx Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập và theo dõi các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị theo quy định
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp như: ghi sổ, lập chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán để đảm bảo tính chính xác
Quản lý và theo dõi công nợ, thu chi của công ty
Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin, chứng từ cần thiết cho công việc kế toán
Tham gia lập kế hoạch tài chính, ngân sách và dự báo tài chính cho công ty
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc phân tích tài chính và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả tài chính
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành
Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp và kế toán quản trị
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, đặc biệt trong thời gian làm báo cáo tài chính
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI