Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin mời thầu, hồ sơ thầu hay báo giá.

Kiểm tra sàn lọc thông tin.

Làm việc và phản hồi trực tiếp với khách hàng.

Triển khai thông tin hồ sơ mời thầu hay yêu cầu báo giá cho các bộ phận nội bộ công cty.

Phản hồi khách hàng về các yêu cầu của hồ sơ thầu, yêu cầu báo giá

Hoàn chỉnh hồ sơ báo giá.

Theo dõi các phát sinh nội bộ công ty trong quá trình dự án đang triển khai.

Phối hợp các phòng ban để hoàn thành hồ sơ nghiệm thu để kết thúc dự án

Phối hợp các phong ban để xuất hàng hoàn thành từng đơn hàng.

Giải quyết các thắc mắc của khách hàng.

Theo dõi đơn hàng xuyên suốt từ lúc bắt đầu đến kết thúc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm trong việc theo dõi và quản lý hồ sơ, đơn hàng dự án nội thất trong nước.

Tốt nghiệp Đại học: Ngoại Thương, Kinh Tế, Marketing, Nông Lâm...

Biết đọc bản vẽ nội thất ở mức cơ bản cho giai đoạn báo giá.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH

