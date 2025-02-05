Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH
- Hồ Chí Minh: Ốm đau, cưới hỏi, thai sản, thiếu nhi, học sinh giỏi,...đầy đủ. Được thưởng tháng lương thứ 13., Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin mời thầu, hồ sơ thầu hay báo giá.
Kiểm tra sàn lọc thông tin.
Làm việc và phản hồi trực tiếp với khách hàng.
Triển khai thông tin hồ sơ mời thầu hay yêu cầu báo giá cho các bộ phận nội bộ công cty.
Phản hồi khách hàng về các yêu cầu của hồ sơ thầu, yêu cầu báo giá
Hoàn chỉnh hồ sơ báo giá.
Theo dõi các phát sinh nội bộ công ty trong quá trình dự án đang triển khai.
Phối hợp các phòng ban để hoàn thành hồ sơ nghiệm thu để kết thúc dự án
Phối hợp các phong ban để xuất hàng hoàn thành từng đơn hàng.
Giải quyết các thắc mắc của khách hàng.
Theo dõi đơn hàng xuyên suốt từ lúc bắt đầu đến kết thúc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học: Ngoại Thương, Kinh Tế, Marketing, Nông Lâm...
Biết đọc bản vẽ nội thất ở mức cơ bản cho giai đoạn báo giá.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
