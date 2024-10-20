Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty thiết bị y tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Thành, Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Tiếp xúc, chăm sóc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng, tư vấn phù hợp với điều kiện từng khách hàng

- Nhận một phần thị trường, đảm bảo doanh số cam kết cũng như chịu trách nhiệm quản lý thị trường đó.

- Nắm rõ ưu, nhược điểm các sản phẩm của Công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh

- Theo dõi tiến trình các dự án thiết bị công ty thực hiện cùng phòng Dự án, bám sát tiến độ các dự án

- Hỗ trợ các phòng ban thực hiện các công việc chung của công ty

- Được hỗ trợ mở rộng các mối quan hệ từ Ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có thể đi công tác ngắn hay dài ngày

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến cầu thị

- Nhanh nhẹn ,trung thực, cẩn thận

- Sử dụng cơ bản office

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm

Tại Công ty thiết bị y tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp+ Doanh Thu, Lương tháng 13, thưởng theo doanh số cam kết có tỷ lệ thưởng rõ ràng

- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

- 02 tháng thử việc, 12 ngày phép/năm

- Chế độ nghỉ mát, du lịch định kỳ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thiết bị y tế

