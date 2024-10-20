Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty thiết bị y tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty thiết bị y tế
- Hà Nội: Tân Thành, Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Tiếp xúc, chăm sóc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng, tư vấn phù hợp với điều kiện từng khách hàng
- Nhận một phần thị trường, đảm bảo doanh số cam kết cũng như chịu trách nhiệm quản lý thị trường đó.
- Nắm rõ ưu, nhược điểm các sản phẩm của Công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh
- Theo dõi tiến trình các dự án thiết bị công ty thực hiện cùng phòng Dự án, bám sát tiến độ các dự án
- Hỗ trợ các phòng ban thực hiện các công việc chung của công ty
- Được hỗ trợ mở rộng các mối quan hệ từ Ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến cầu thị
- Nhanh nhẹn ,trung thực, cẩn thận
- Sử dụng cơ bản office
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm
Tại Công ty thiết bị y tế Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức
- 02 tháng thử việc, 12 ngày phép/năm
- Chế độ nghỉ mát, du lịch định kỳ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thiết bị y tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
