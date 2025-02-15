Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
- Nam Định: Mức lương thoả thuận khi Phỏng vấn Làm việc giờ hành chính từ 7h30
- 17h00, 1 tuần được nghỉ 1 ngày Nghỉ lễ (tết) theo quy định Đóng đầy đủ BHXH theo quy định sau khi hết thử việc Được đào tạo nâng cao thêm các kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc năng động, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ công tác khám chữa bệnh với các địa phương: Tư vấn, giới thiệu về các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Phát triển các kênh thông tin, phối hợp xây dựng các chương trình kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra của bệnh viện.
Hỗ trợ công tác Chăm sóc khách hàng/chăm sóc bệnh nhân
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Sẵn sàng đi công tác thị trường trong ngày(Có xe đưa đón của công ty)
Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
