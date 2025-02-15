Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Mức lương thoả thuận khi Phỏng vấn Làm việc giờ hành chính từ 7h30 - 17h00, 1 tuần được nghỉ 1 ngày Nghỉ lễ (tết) theo quy định Đóng đầy đủ BHXH theo quy định sau khi hết thử việc Được đào tạo nâng cao thêm các kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc năng động, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ công tác khám chữa bệnh với các địa phương: Tư vấn, giới thiệu về các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Phát triển các kênh thông tin, phối hợp xây dựng các chương trình kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra của bệnh viện.

Hỗ trợ công tác Chăm sóc khách hàng/chăm sóc bệnh nhân

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên Nam, có kinh nghiệm về kinh doanh, chăm sóc khách hàng,... là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Sẵn sàng đi công tác thị trường trong ngày(Có xe đưa đón của công ty)

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

