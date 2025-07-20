Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Phường Mỹ Lộc - Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, Mỹ Lộc, Huyện Bình Lục

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin, làm thủ tục cho khách hàng

Tư vấn các gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng

Chăm sóc đối tác, làm thủ tục thanh toán

Nắm bắt thông tin thị trường, làm báo cáo thị trường khi có yêu cầu

Tư vấn bán hàng cho khách hàng đến tham quan gian trưng bày

Các công việc khác được yêu cầu

Nguồn khách hàng có sẵn (bán hàng tại điểm)

Có thể làm việc theo ca (do đặc thù công việc)

Lương cứng cam kết từ 15-20tr

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là excel

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Có thể làm việc theo ca (2 tuần ca ngày, 2 tuần ca đêm)

Sức khỏe tốt, có thể chịu được áp lực công việc

Ưu tiên nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm

Tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày lễ

Du lịch và teambuilding hàng năm

BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước

Phụ cấp đồng phục, phụ cấp ăn ca, phụ cấp đồ dùng cá nhân hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN

