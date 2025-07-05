Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: cầu họ, Bình Lục - Ninh Bình, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin, làm thủ tục cho khách hàng

Tư vấn các gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng

Chăm sóc đối tác, làm thủ tục thanh toán

Nắm bắt thông tin thị trường, tham mưu cho Ban Lãnh Đạo

Các công việc khác được yêu cầu

Nguồn khách hàng có sẵn (không đi tìm, ngồi ở phòng làm thủ tục)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là excel

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Có thể làm việc theo ca (2 tuần ca ngày, 2 tuần ca đêm)

Sức khỏe tốt, có thể chịu được áp lực công việc

Ưu tiên nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm

Tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày lễ

Du lịch và teambuilding hàng năm

BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin