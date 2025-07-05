Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: cầu họ, Bình Lục
- Ninh Bình, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin, làm thủ tục cho khách hàng
Tư vấn các gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng
Chăm sóc đối tác, làm thủ tục thanh toán
Nắm bắt thông tin thị trường, tham mưu cho Ban Lãnh Đạo
Các công việc khác được yêu cầu
Nguồn khách hàng có sẵn (không đi tìm, ngồi ở phòng làm thủ tục)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là excel
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Có thể làm việc theo ca (2 tuần ca ngày, 2 tuần ca đêm)
Sức khỏe tốt, có thể chịu được áp lực công việc
Ưu tiên nam
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Có thể làm việc theo ca (2 tuần ca ngày, 2 tuần ca đêm)
Sức khỏe tốt, có thể chịu được áp lực công việc
Ưu tiên nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép năm
Tháng lương thứ 13
Thưởng các ngày lễ
Du lịch và teambuilding hàng năm
BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước
Tháng lương thứ 13
Thưởng các ngày lễ
Du lịch và teambuilding hàng năm
BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI