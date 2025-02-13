Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VIKO & COSMO làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Khu công nghiệp Cẩm Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

• Giới thiệu và tư vấn về sản phẩm panel của công ty.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

• Đàm phán và ký kết hợp đồng.

• Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng).

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH VIKO & COSMO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VIKO & COSMO

