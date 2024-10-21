Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Hải Phòng - Phú Thọ - Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Kinh doanh sản phẩm khóa cửa, phụ kiện cửa gỗ, nhôm kính.

- Tìm kiếm khách hàng là thợ mộc,đại lý nhôm kính, nội thất, các công ty nội thất để giới thiệu sản phẩm và kênh đại lý

- Chăm sóc nguồn khách hàng từ công ty.

- Trực tiếp giao dịch, hỗ trợ và xử lý công nợ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi từ 22 - 40

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên tất cả các ngành nghề

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

-Tự tin, giao tiếp tốt, không ngại di chuyển

- Thời gian làm việc 8h/1 ngày, nghỉ chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp xăng xe 50k/1 ngày, ăn ca 50k/ 1 ngày , hỗ trợ điện thoại 500k/ 1 tháng .

- Lương cơ bản + lương doanh số 3-4% doanh số bán hàng => Tổng thu nhập từ 8-30 triệu

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

- Nghỉ phép năm theo quy định của nhà nước.

- Du lịch mỗi năm 1 lần và các hoạt động của Công ty.

- Thưởng lễ, tết và phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT

