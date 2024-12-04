Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty tnhh thực phẩm sạch organic green làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - 1 hoặc 1 vài huyện trong tỉnh - 1 hoặc 1 vài huyện trong tỉnh - 1 hoặc 1 vài huyện trong tỉnh - 1 hoặc 1 vài huyện trong tỉnh - 1 hoặc 1 vài huyện trong tỉnh - 1 hoặc 1 vài huyện trong tỉnh, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ ( ưu tiên chia khu vực mà nhân viên sinh sống để tiện di chuyển )

- Lập kế hoạch công tác tuần và thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng, báo kết quả thực hiện công việc cho trợ lý kinh doanh để tổng hợp và đưa ra phương án hỗ trợ nếu NVKD cần.

- Nắm rõ giá, ưu điểm của sản phẩm, cơ chế bán hàng của công ty.

- Tiếp nhận đơn hàng, báo về công ty để sale admin lên kế hoạch giao hàng

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ trung cấp trở lên tất cả các ngành

- Ưu tiên có kinh nhiệm kinh doanh thị trường

- Nhiệt tình, năng động, chịu khó

- Công ty sẽ đào tạo, hỗ trợ cho NVKD

- Chưa có kinh nhiệm sẽ được đào tạo

Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: gồm LCB + % hoa hồng + phụ cấp….. thu nhập không giới hạn.

Lương cơ bản NVKD 12-15- 17tr. Hỗ trợ ngoài lương 150.000đ/ ngày ( xăng xe, điện thoại, ăn trưa )

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

- Các chế độ phép năm, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ, nghỉ mát….

- Được cấp phát đồng phục, sim đt, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green

