Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 1 số huyện của Hà Nội - 1 số huyện của Hưng Yên - 1 số huyện của Hà Nam - 1 số huyện của Phú Thọ - 1 số huyện của Hòa Bình - Miền Bắc, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

- Tìm kiếm mối quan hệ kinh doanh mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.

( ưu tiên cho nhân viên làm việc tại địa bàn mình sinh sống để tiện đi lại )

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình cấp trên.

- Hiểu rõ giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, các sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Gặp và ghi nhận các thông tin của khách hàng trong quá trình làm việc. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng cho cấp trên.

- Tiếp nhận đơn hàng, báo về công ty để lên kế hoạch giao hàng.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ trung cấp trở lên các ngành: ưu tiên có kinh nhiệm kinh doanh

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: gồm LCB + % hoa hồng + phụ cấp….. thu nhập không giới hạn.

Lương cơ bản NVKD 12-15- 17tr. Hỗ trợ ngoài lương 150.000đ/ ngày.

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

- Các chế độ phép năm, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ, nghỉ mát….

- Được cấp phát đồng phục, sim đt, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ORGANIC GREEN

