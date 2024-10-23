Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 1990 trở lên

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Tết, Thưởng lương tháng 13.

- Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi đầy đủ

- Được khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm, được tổ chức thăm hỏi (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ..vv).

- Thưởng doanh thu theo tháng/quý/năm

- Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD

