Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: TP Việt Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 1990 trở lên
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Tết, Thưởng lương tháng 13.
-
- Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi đầy đủ
- Được khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm, được tổ chức thăm hỏi (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ..vv).
- Thưởng doanh thu theo tháng/quý/năm
- Cơ hội thăng tiến cao
-
- Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi đầy đủ
- Được khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm, được tổ chức thăm hỏi (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ..vv).
- Thưởng doanh thu theo tháng/quý/năm
- Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI