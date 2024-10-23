Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 1990 trở lên
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Tết, Thưởng lương tháng 13.
-
- Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi đầy đủ
- Được khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm, được tổ chức thăm hỏi (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ..vv).
- Thưởng doanh thu theo tháng/quý/năm
- Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMMY WOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B9, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

