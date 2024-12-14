Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

1/ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG, MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY DOANH SỐ

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng qua điện thoại/ứng dụng online, tư vấn cho khách hàng về hàng hóa, dịch vụ, khuyến mãi, giá cả...

Tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các đơn đặt hàng của Đại lý/ Nhà phân phối / Khách hàng

Kiểm tra, đối soát công nợ và đốc thúc khách hàng thanh toán- Đề xuất các chương trình bán hàng tham khảo với Trưởng Chi Nhánh

Đề xuất các Nhà phân phối tiềm năng để tặng công cụ dụng cụ quảng cáo, trả thưởng cuối năm cho Nhà phân phối đủ tiêu chuẩn và báo cáo cho Trưởng Chi Nhánh

Kiểm tra doanh số định kỳ theo tuần/tháng/quý/mã khách hàng để thúc đẩy doanh số đạt tiến độ

2/ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG

Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy trình bán hàng như xuất hóa đơn, hủy hóa đơn, trả hàng

Tính toán, kiểm tra công nợ, nhập tiền ngân hàng vào hệ thống....

Tổng hợp, báo cáo cho Trưởng Chi Nhánh các thông tin về doanh số, công nợ,…định kỳ, đột xuất

3/ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ CÔNG TÁC BÁN HÀNG

Báo cáo & hỗ trợ công tác kiểm kê kho định kỳ/đột xuất

Phối hợp với bộ phận Giao hàng Sắp xếp lịch giao hàng, hỗ trợ giao hàng nếu có

Thực hiện các công việc hỗ trợ bán hàng khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp

KIẾN THỨC

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Logistics, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc liên quan

Am hiểu kiến thức về sản phẩm, chính sách bán hàng của công ty

Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm TMS, GPS

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có thểgiải quyết vấn đề đột xuất với các Nhà phân phối, đại lý,...

KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ

Kỹ năng giao tiếp và kiểm soát công việc tốt

Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, chịu áp lực tốt

Kỹ năng đàm phán tốt, vì lợi ích của công ty và khách hàng (tư tưởng win - win)

Xử lý giấy tờ liên quan nhanh gọn

Chủ động, ham học hỏi & cầu tiến

Tinh thần lạc quan, vui vẻ, chăm chỉ, kiên trì...

Tinh thần hợp tác, tuân thủ qui định của công ty và cấp trên

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Hành chính / Thư ký, Bán lẻ / Bán sỉ

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Thanh HóaPhú Thọ