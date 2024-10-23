Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
- Nam Định:
- Nam Định
- Phú Thọ
- Khánh Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Nhân viên kinh doanh toàn thời gian kênh ETC (Phòng khám + Bệnh viện + Thầu BHYT) nhóm hàng chuyên khoa Da Liễu.
Nhân viên kinh doanh có Quản lý bán hàng hỗ trợ thị trường và được bàn giao + đào tạo kiến thức sản phẩm đầy đủ
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Y/ Dược.
Chăm chỉ, chịu khó, tuân thủ kỷ luật của công ty.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + phụ cấp + thưởng tháng + thưởng năm: Thu nhập trung bình: 12-20 triệu/tháng
Sau khi ký HĐ chính thức, được hưởng đầy đủ phúc lợi của công ty,
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, theo đúng Luật
Thưởng các ngày Lễ, Tết
Du lịch, teambuilding ít nhất 1 lần/ 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
