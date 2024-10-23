Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định - Phú Thọ - Khánh Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh toàn thời gian kênh ETC (Phòng khám + Bệnh viện + Thầu BHYT) nhóm hàng chuyên khoa Da Liễu. Nhân viên kinh doanh có Quản lý bán hàng hỗ trợ thị trường và được bàn giao + đào tạo kiến thức sản phẩm đầy đủ Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng

Nhân viên kinh doanh toàn thời gian kênh ETC (Phòng khám + Bệnh viện + Thầu BHYT) nhóm hàng chuyên khoa Da Liễu.

Nhân viên kinh doanh có Quản lý bán hàng hỗ trợ thị trường và được bàn giao + đào tạo kiến thức sản phẩm đầy đủ

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Y/ Dược. Chăm chỉ, chịu khó, tuân thủ kỷ luật của công ty. Chấp nhận sinh viên mới ra trường Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vị trí tương đương

Tốt nghiệp các trường Y/ Dược.

Chăm chỉ, chịu khó, tuân thủ kỷ luật của công ty.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng tháng + thưởng năm: Thu nhập trung bình: 12-20 triệu/tháng Nhân viên kinh doanh có Quản lý bán hàng hỗ trợ thị trường và được bàn giao + đào tạo kiến thức sản phẩm đầy đủ. Sau khi ký HĐ chính thức, được hưởng đầy đủ phúc lợi của công ty, Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, theo đúng Luật Thưởng các ngày Lễ, Tết Du lịch, teambuilding ít nhất 1 lần/ 1 năm

Lương + phụ cấp + thưởng tháng + thưởng năm: Thu nhập trung bình: 12-20 triệu/tháng

Thu nhập trung bình: 12-20 triệu/tháng

Nhân viên kinh doanh có Quản lý bán hàng hỗ trợ thị trường và được bàn giao + đào tạo kiến thức sản phẩm đầy đủ.

Sau khi ký HĐ chính thức, được hưởng đầy đủ phúc lợi của công ty,

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, theo đúng Luật

Thưởng các ngày Lễ, Tết

Du lịch, teambuilding ít nhất 1 lần/ 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin