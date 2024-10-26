Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Các công việc chuyên môn:

- Giới thiệu sản phẩm về thiết bị y tế hãng nội soi Olympus... của Công ty đến khách hàng (bác sĩ, bệnh viện);

- Hỗ trợ lên danh mục sản phẩm cho hồ sơ dự thầu của Công ty;

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng cũ của công ty và khai thác, mở rộng thị trường, khách hàng mới;

- Báo cáo công việc định kỳ tuần, tháng;

- Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên;

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Các công việc nội bộ:

- Báo cáo công việc theo định kỳ;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành như Quản trị kinh doanh, Kinh tế Quốc tế hoặc các ngành liên quan đến y tế; Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương, học chuyên ngành các mảng: dược – kênh ETC/ vật tư y tế / thiết bị y tế / vật tư tiêu hao; Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word & Excel); Sử dụng thành thạo Tiếng Anh; Có khả năng phân tích đánh giá, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động; Chịu được áp lực công việc và định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net theo thỏa thuận; Lương cứng 11.000.000 - 17.000.000đ/tháng Lương thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm; Công ty đóng Bảo hiểm xã hội; Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết...; Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

