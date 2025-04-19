Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chào hàng, tư vấn các dòng sản phẩm của thương hiệu Ba Huân (trứng, thịt tươi sống, sản phẩm thịt chế biến) đến với các khách hàng tại siêu thị.

Trưng bày hàng hóa, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Quản lý, kiểm tra trình trạng đơn hàng.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, activation, chăm sóc điểm bán hàng.

Thu thập thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp THPT trở lên (còn giữ bằng cấp)

Giao tiếp tốt, chịu khó, chăm chỉ đi thị trường

Ưu tiên ứng viên có nghiệm sales thị trường kênh truyền thống ngành hàng tiêu dùng nhanh/thực phẩm

Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó, ổn định lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm LCB + Phụ Cấp + Thưởng Doanh số theo Quý. Tổng thu nhập trung bình 10 - 15tr/ tháng

Công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

Có lương thưởng tháng 13, 12 ngày phép/năm

Chính sách, chế độ lương thưởng rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

Khám sức khỏe tổng quát định kì, year end party, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức sản phẩm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

