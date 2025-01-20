Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Về Metric.vn

• Metric là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Big Data cho Thương Mại Điện Tử, chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến dựa trên dữ liệu lớn như nghiên cứu thị trường, kiểm soát giá, và phân tích Big Data cho các doanh nghiệp.

• Văn phòng Hà Nội: Tòa HH2 Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

• Giờ làm việc: 9h00 - 18h00 + 02 Thứ 7 trong tháng

Mô tả công việc

• Tìm kiếm/Tiếp cận các đầu mối (key person) của Nhãn hàng, Doanh nghiệp để giới thiệu Sản phẩm của Công ty

• Liên hệ qua điện thoại, meeting,… để tư vấn gói sản phẩm, chốt hợp đồng phù hợp với khách hàng

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng chính và các đối tác chiến lược, với mục tiêu tạo ra sự tin tưởng lâu dài và hợp tác có lợi.

• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như marketing, sản phẩm, và dịch vụ khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

• Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh liên quan tới hỗ trợ kinh doanh.