Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu
- Hà Nội: Tòa HH2 Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Về Metric.vn
• Metric là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Big Data cho Thương Mại Điện Tử, chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến dựa trên dữ liệu lớn như nghiên cứu thị trường, kiểm soát giá, và phân tích Big Data cho các doanh nghiệp.
• Văn phòng Hà Nội: Tòa HH2 Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
• Giờ làm việc: 9h00 - 18h00 + 02 Thứ 7 trong tháng
Mô tả công việc
• Tìm kiếm/Tiếp cận các đầu mối (key person) của Nhãn hàng, Doanh nghiệp để giới thiệu Sản phẩm của Công ty
• Liên hệ qua điện thoại, meeting,… để tư vấn gói sản phẩm, chốt hợp đồng phù hợp với khách hàng
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng chính và các đối tác chiến lược, với mục tiêu tạo ra sự tin tưởng lâu dài và hợp tác có lợi.
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như marketing, sản phẩm, và dịch vụ khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
• Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh liên quan tới hỗ trợ kinh doanh.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dữ Liệu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI