Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
- Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ các công việc trước và sau phỏng vấn, tuyển dụng...
- Đăng tin tuyển dụng.
- Tiếp nhận sàng lọc hồ sơ ứng viên.
- Gọi điện/ gửi thư (Email) mời phỏng vấn/ nhận việc.
- Các công việc hướng dẫn nhận việc nhân viên mới.
- Chuẩn bị hồ sơ nhân viên + đón tiếp nhân viên mới.
- Thời gian làm việc: Tối thiểu 4 ngày/tuần
- Công việc hiện tại chưa có trợ cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên các trường ĐH/CĐ chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.... đang tìm kiếm cơ hội thực tập/ phát triển trong lĩnh vực Tuyển dụng/ Nhân sự.
- Hòa đồng, thân thiện, có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Năng động sáng tạo, có chí hướng phát triển chuyên môn và nghề nghiệp.
- Có khả năng viết bài, trình bày, kỹ năng content
Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Được va chạm và cọ xát với những công việc thực tế
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
