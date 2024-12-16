Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM
- Hà Nội:
- Số 10 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Mục tiêu
Chịu trách nhiệm ở hai mảng chính: Bán hàng và xây dựng kênh bán hàng riêng ở khu vực phụ trách
Hỗ trợ công ty chăm sóc khách hàng tại khu vực phụ trách
Sử dụng năng lực làm việc nhóm để xử lý các đơn hàng chỉn chu, chuyên nghiệp và đúng thời hạn
Báo cáo công việc đầy đủ để nhận được đánh giá, góp ý và LƯƠNG THƯỞNG
Kết quả
Học cách tiếp cận khách hàng hiệu quả và tự tin để vào các vị trí cấp bậc cao hơn
Kiến thức về các tệp khách hàng đặc biệt là Khách hàng B2B và kiến thức về sử dụng nền tảng e-commerce
Kinh nghiệm làm việc với các đội nhóm hiệu quả (Marketing, Vận hành, Kế toán,...)
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc giao tiếp
Chủ động, dễ thích ứng trong môi trường làm việc năng động
Có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, kinh doanh y tế hoặc dược phẩm
Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM Thì Được Hưởng Những Gì
Trả theo doanh số bán hàng, lương thưởng hấp dẫn vì sản phẩm dễ tiếp cận và uy tín
Lịch trình làm việc linh hoạt, tiết kiệm thời gian đi lại và cho phép sắp xếp công việc độc lập
Khi bán được trên 30 sản phẩm, hỗ trợ 500.000 tiền di chuyển, ăn uống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
