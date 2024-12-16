Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 10 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm ở hai mảng chính: Bán hàng và xây dựng kênh bán hàng riêng ở khu vực phụ trách

Hỗ trợ công ty chăm sóc khách hàng tại khu vực phụ trách

Sử dụng năng lực làm việc nhóm để xử lý các đơn hàng chỉn chu, chuyên nghiệp và đúng thời hạn

Báo cáo công việc đầy đủ để nhận được đánh giá, góp ý và LƯƠNG THƯỞNG

Kết quả

Học cách tiếp cận khách hàng hiệu quả và tự tin để vào các vị trí cấp bậc cao hơn

Kiến thức về các tệp khách hàng đặc biệt là Khách hàng B2B và kiến thức về sử dụng nền tảng e-commerce

Kinh nghiệm làm việc với các đội nhóm hiệu quả (Marketing, Vận hành, Kế toán,...)

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không giới hạn độ tuổi, có kinh nghiệm, chuyên môn về sales, chuỗi cung ứng, marketing là một lợi thế

Yêu thích công việc giao tiếp

Chủ động, dễ thích ứng trong môi trường làm việc năng động

Có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, kinh doanh y tế hoặc dược phẩm

Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phỏng vấn online và offline để thuận tiện cho ứng viên

Trả theo doanh số bán hàng, lương thưởng hấp dẫn vì sản phẩm dễ tiếp cận và uy tín

Lịch trình làm việc linh hoạt, tiết kiệm thời gian đi lại và cho phép sắp xếp công việc độc lập

Khi bán được trên 30 sản phẩm, hỗ trợ 500.000 tiền di chuyển, ăn uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin