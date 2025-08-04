Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Tây Hà, Khu đô thị mới Phùng Khoang, đường Tố Hữu, Phường Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hoàn thành doanh số tại địa bàn phụ trách.
- Xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kênh tại địa bàn quản lý.
- Phát triển sản phẩm tại địa bàn phụ trách.
- Tổng hợp thông tin, dữ liệu theo kênh tại địa bàn phụ trách.
- Phối hợp với phòng DVBH quản lý hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, công nợ tại vùng phụ trách và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng tại địa bàn.
- Làm việc tại văn phòng Hà Nội và đi công tác địa bàn phụ trách.
- Quản lý khu vực miền bắc hoặc miền trung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành y dược
- Kinh nghiệm: 2-3 năm. Ưu tiên thầu bệnh viện, kê đơn.
- Độ tuổi: Ưu tiên Từ 25 đến 35 tuổi – Giới tính: Nam
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
- Kỷ luật, trung thực, chủ động. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng thỏa thuận + kpi + phụ cấp công tác phí. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và phát triển bản thân.
- Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 103, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

