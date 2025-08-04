Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Giang Phùng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 54/8 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Săn deal sale các web nước ngoài.

- Đăng bài bán hàng hằng ngày trên Fanpage.

- Cập nhật mô tả và hình ảnh cho các sản phẩm mới nhập kho.

- Lên kế hoạch và thực hiện chương trình bán hàng từng tháng.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 22-28 tuổi, đã tốt nghiệp.

- Có yêu thích và kiến thức về makeup, skincare.

- Có kĩ năng viết content bán hàng.

- Thành thạo Canva, Capcut.

- Thường xuyên shopping qua FB, IG, Shopee, Tiktok...

- Ưu tiên có gu thẩm mỹ tốt.

Tại Hộ Kinh Doanh Giang Phùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6.000.000 - 6.500.000 + thưởng doanh thu (trung bình 2.000.000/tháng, tháng cao điểm có thể lên đến 5.000.000)

- Thời gian làm việc: 8h - 17h, nghỉ và ăn trưa 1 tiếng, shop bao ăn trưa

- Tuần off 1 ngày (T7 hoặc Chủ nhật)

- Làm việc tại: 54/8 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Giang Phùng

