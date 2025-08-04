Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hạch toán sổ sách: Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.
Theo dõi công nợ: Đối chiếu thu – chi với khách hàng, nhà cung cấp.
Tính lương – bảo hiểm (nếu kiêm): Tính lương, nộp BHXH.
Kê khai – quyết toán thuế: Thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ.
Lập báo cáo tài chính: Cuối tháng, quý, năm.
Lưu trữ hồ sơ kế toán: Sắp xếp và bảo quản chứng từ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán thuế
Tỉ mỉ, trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, minh bạch
Cơ hội phát triển kỹ năng kế toán và dịch vụ doanh nghiệp (pháp lý, thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh...)
Thu nhập không giới hạn theo hiệu quả cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

