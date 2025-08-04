Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hạch toán sổ sách: Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.
Theo dõi công nợ: Đối chiếu thu – chi với khách hàng, nhà cung cấp.
Tính lương – bảo hiểm (nếu kiêm): Tính lương, nộp BHXH.
Kê khai – quyết toán thuế: Thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ.
Lập báo cáo tài chính: Cuối tháng, quý, năm.
Lưu trữ hồ sơ kế toán: Sắp xếp và bảo quản chứng từ.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán thuế
Tỉ mỉ, trách nhiệm và chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, minh bạch
Cơ hội phát triển kỹ năng kế toán và dịch vụ doanh nghiệp (pháp lý, thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh...)
Thu nhập không giới hạn theo hiệu quả cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
