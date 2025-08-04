Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hạch toán sổ sách: Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.

Theo dõi công nợ: Đối chiếu thu – chi với khách hàng, nhà cung cấp.

Tính lương – bảo hiểm (nếu kiêm): Tính lương, nộp BHXH.

Kê khai – quyết toán thuế: Thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ.

Lập báo cáo tài chính: Cuối tháng, quý, năm.

Lưu trữ hồ sơ kế toán: Sắp xếp và bảo quản chứng từ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán thuế

Tỉ mỉ, trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, minh bạch

Cơ hội phát triển kỹ năng kế toán và dịch vụ doanh nghiệp (pháp lý, thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh...)

Thu nhập không giới hạn theo hiệu quả cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP ANTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.