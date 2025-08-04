Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 11, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện thiết kế hệ thống công nghệ liên quan cấp thoát nước cho các dự án công trình sử dụng phần mềm AutoCad (được đào tạo)
- Bóc tách khối lượng để phục vụ chào giá theo bản vẽ thiết kế.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thao Autoccad.
- Bằng cấp: Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Điện, Cấp thoát nước. Môi trường
- Nhanh nhẹn, có tư duy, biết sắp xếp công việc
- Bằng cấp: Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Điện, Cấp thoát nước. Môi trường
- Nhanh nhẹn, có tư duy, biết sắp xếp công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Làm việc tại văn phòng, Giờ hành chính, từ T2- sáng T7 hàng tuần. Sáng từ 8h00- 12h00, chiều 13h30-17h30
- Lương: upto15.000.000 đồng/tháng + thưởng dự án
- Du lịch, team building theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được trang bị Laptop, đồng phục và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ công việc.
- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động: BHXH, Nghỉ phép năm, Thưởng Lễ Tết.....
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Lương: upto15.000.000 đồng/tháng + thưởng dự án
- Du lịch, team building theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được trang bị Laptop, đồng phục và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ công việc.
- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động: BHXH, Nghỉ phép năm, Thưởng Lễ Tết.....
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
