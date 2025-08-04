Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện thiết kế hệ thống công nghệ liên quan cấp thoát nước cho các dự án công trình sử dụng phần mềm AutoCad (được đào tạo)

- Bóc tách khối lượng để phục vụ chào giá theo bản vẽ thiết kế.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thao Autoccad.

- Bằng cấp: Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ Điện, Cấp thoát nước. Môi trường

- Nhanh nhẹn, có tư duy, biết sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Làm việc tại văn phòng, Giờ hành chính, từ T2- sáng T7 hàng tuần. Sáng từ 8h00- 12h00, chiều 13h30-17h30

- Lương: upto15.000.000 đồng/tháng + thưởng dự án

- Du lịch, team building theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

- Được trang bị Laptop, đồng phục và các thiết bị văn phòng cần thiết phục vụ công việc.

- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động: BHXH, Nghỉ phép năm, Thưởng Lễ Tết.....

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC

