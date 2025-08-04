Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Theo dõi và tổng hợp dữ liệu bán hàng theo từng kênh bán và khách hàng đặc thù
Phối hợp lên đơn, giám sát tiến độ giao hàng, kiểm tra tồn kho cùng bộ phận logistic
Tổng hợp báo cáo doanh số, đánh giá chương trình khuyến mại, chiết khấu
Quản lý khách hàng & chăm sóc đối tác
Duy trì và cập nhật danh sách khách hàng
Gửi báo giá, hợp đồng, chính sách bán hàng cho khách hàng/đối tác
Gọi điện, nhắn tin chăm sóc khách hàng định kỳ, nhắc công nợ (nếu cần)
Triển khai chương trình thúc đẩy bán hàng
Hỗ trợ triển khai CTKM theo kế hoạch: phân bổ hàng, theo dõi hiệu quả, tổng kết ngân sách
Làm việc với bộ phận thiết kế và marketing để in ấn POSM, thông báo tới khách hàng
2. Phối hợp liên phòng ban
Làm việc chặt chẽ với Kế toán để đối soát công nợ, cập nhật báo cáo thu chi
Làm việc với Bộ phận Nhân sự và Điều hành để đảm bảo thông tin xuyên suốt

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị, Marketing
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Trợ lý kinh doanh hoặc Nhân viên bán hàng, ưu tiên trong ngành FMCG
Thành thạo Word, Excel, Google Sheet, biết dùng phần mềm bán hàng là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng chủ động xử lý vấn đề và linh hoạt
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (có thể từ 12-15 triệu VNĐ/tháng)
Thưởng theo KPI hàng tháng/quý/năm
Tổng thu nhập có thể lên đến 50tr/tháng
Được đào tạo trực tiếp từ Giám đốc và làm việc trong môi trường phát triển nhanh
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý Kinh doanh hoặc Điều phối viên vùng
BHXH, nghỉ phép, du lịch theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

