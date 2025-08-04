Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Theo dõi và tổng hợp dữ liệu bán hàng theo từng kênh bán và khách hàng đặc thù

Phối hợp lên đơn, giám sát tiến độ giao hàng, kiểm tra tồn kho cùng bộ phận logistic

Tổng hợp báo cáo doanh số, đánh giá chương trình khuyến mại, chiết khấu

Quản lý khách hàng & chăm sóc đối tác

Duy trì và cập nhật danh sách khách hàng

Gửi báo giá, hợp đồng, chính sách bán hàng cho khách hàng/đối tác

Gọi điện, nhắn tin chăm sóc khách hàng định kỳ, nhắc công nợ (nếu cần)

Triển khai chương trình thúc đẩy bán hàng

Hỗ trợ triển khai CTKM theo kế hoạch: phân bổ hàng, theo dõi hiệu quả, tổng kết ngân sách

Làm việc với bộ phận thiết kế và marketing để in ấn POSM, thông báo tới khách hàng

2. Phối hợp liên phòng ban

Làm việc chặt chẽ với Kế toán để đối soát công nợ, cập nhật báo cáo thu chi

Làm việc với Bộ phận Nhân sự và Điều hành để đảm bảo thông tin xuyên suốt

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị, Marketing

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Trợ lý kinh doanh hoặc Nhân viên bán hàng, ưu tiên trong ngành FMCG

Thành thạo Word, Excel, Google Sheet, biết dùng phần mềm bán hàng là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng chủ động xử lý vấn đề và linh hoạt

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực (có thể từ 12-15 triệu VNĐ/tháng)

Thưởng theo KPI hàng tháng/quý/năm

Tổng thu nhập có thể lên đến 50tr/tháng

Được đào tạo trực tiếp từ Giám đốc và làm việc trong môi trường phát triển nhanh

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý Kinh doanh hoặc Điều phối viên vùng

BHXH, nghỉ phép, du lịch theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI

