Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
- Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
Theo dõi và tổng hợp dữ liệu bán hàng theo từng kênh bán và khách hàng đặc thù
Phối hợp lên đơn, giám sát tiến độ giao hàng, kiểm tra tồn kho cùng bộ phận logistic
Tổng hợp báo cáo doanh số, đánh giá chương trình khuyến mại, chiết khấu
Quản lý khách hàng & chăm sóc đối tác
Duy trì và cập nhật danh sách khách hàng
Gửi báo giá, hợp đồng, chính sách bán hàng cho khách hàng/đối tác
Gọi điện, nhắn tin chăm sóc khách hàng định kỳ, nhắc công nợ (nếu cần)
Triển khai chương trình thúc đẩy bán hàng
Hỗ trợ triển khai CTKM theo kế hoạch: phân bổ hàng, theo dõi hiệu quả, tổng kết ngân sách
Làm việc với bộ phận thiết kế và marketing để in ấn POSM, thông báo tới khách hàng
2. Phối hợp liên phòng ban
Làm việc chặt chẽ với Kế toán để đối soát công nợ, cập nhật báo cáo thu chi
Làm việc với Bộ phận Nhân sự và Điều hành để đảm bảo thông tin xuyên suốt
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Trợ lý kinh doanh hoặc Nhân viên bán hàng, ưu tiên trong ngành FMCG
Thành thạo Word, Excel, Google Sheet, biết dùng phần mềm bán hàng là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng chủ động xử lý vấn đề và linh hoạt
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo KPI hàng tháng/quý/năm
Tổng thu nhập có thể lên đến 50tr/tháng
Được đào tạo trực tiếp từ Giám đốc và làm việc trong môi trường phát triển nhanh
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý Kinh doanh hoặc Điều phối viên vùng
BHXH, nghỉ phép, du lịch theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THANH HẢI
