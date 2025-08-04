Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Frontend Developer

- Tham gia vào các dự án về phát triển phần mềm của công ty trên nền tảng Shopify theo hình thức training on-job dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Leader

- Tham gia phát triển Template: Convert design sang web layout

- Fix lỗi và cập nhập sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp ngành CNTT các trường Đại học tại Hà Nội

- Có kiến thức và kỹ năng về HTML, CSS và Javascripts. Biết thêm Vuejs là lợi thế

- Biết cách làm việc với Git và các công cụ hỗ trợ quản lý dự án khác

- Kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt

Quyền Lợi

- Hỗ trợ từ 2 - 3M / tháng trong thời gian đào tạo,cơ hội được lên chính thức tham gia các dự án thực tế của công ty

- Có lộ trình thăng tiến và được các dev nhiều kinh nghiệm đào tạo nâng cao trình độ.

- Được tham gia những dự án mới giải quyết những vấn đề thực tế của khách hàng.

- Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đa số ở độ tuổi 9x, 2k.

- Các phúc lợi khác: tiền gửi xe, sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

