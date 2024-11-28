Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 80 Phan Xích Long, Phường 3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Vệ sinh, sắp xếp, trang trí phòng trị liệu theo tiêu chuẩn của Phòng khám.
Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống trang thiết bị, máy móc xem có hoạt động tốt không.
Tiệt trùng dụng cụ theo đúng quy định của Phòng khám và tiêu chuẩn an toàn
Nhận khách từ lễ tân sau khi đã tư vấn và hỗ trợ khách chọn lựa dịch vụ, hình thức trị liệu, thư giãn phù hợp với sức khỏe, thể trạng.
Hướng dẫn khách đến phòng hoặc khu vực thay trang phục, làm vệ sinh cá nhân. Trong thời gian đó, kỹ thuật viên chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho liệu trình.
Trực tiếp thực hiện quy trình chuẩn của sản phẩm, gói dịch vụ khách đã chọn trước đó, kết hợp sử dụng máy móc và trang thiết bị khi chăm sóc khách.
Giải đáp thắc mắc từ khách trong quá trình phục vụ.
Gợi ý, giới thiệu cho khách các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với khách.
Đảm bảo KPI, doanh số đặt ra mỗi tháng, quý..
Lưu ý với khách những điều cần làm sau khi kết thúc dịch vụ, tư vấn khách giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc tại nhà.
Kiểm kê, lập báo cáo về tình hình sử dụng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, tinh dầu, dầu... và đề xuất mua mới khi sắp hết.
Vệ sinh trang thiết bị, máy móc theo yêu cầu.
Hỗ trợ chăm sóc, theo dõi khách hàng nghỉ dưỡng tại Phòng khám
Training nghiệp vụ cho nhân viên mới.
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách.
Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ nếu có tổ chức.
Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Phối hợp, hỗ trợ lễ tân thực hiện các công việc khác trong giờ cao điểm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc sắc đẹp cũng như các kỹ thuật liên quan để có thể tư vấn và phục vụ khách hàng theo yêu cầu
Biết lắng nghe, thấu hiểu khách để nắm bắt vấn đề mà họ gặp phải từ đó có phương pháp để tư vấn và điều trị cho họ một cách phù hợp và hiệu quả nhất
Biết phân tích, nắm bắt vấn đề nhanh nhất trong mọi tình huống đảm bảo xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến khách hàng cũng như uy tín của phòng khám
Có khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc thật tốt, biết ưu tiên những công việc cần thiết lên trước, đặc biệt là vấn đề sắp xếp lịch hẹn của khách hàng, đảm bảo không bị trùng, chồng chéo lên nhau gây khó chịu,...
Luôn kiên nhẫn trong mọi trường hợp, chịu được áp lực công việc
Sử dụng các trang thiết bị, máy móc, công nghệ cơ bản và quen thuộc trong các spa, thẩm mỹ viện như máy xông hơi, máy peel da, máy điện di, máy phun oxy...
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình khi phục vụ khách; có khả năng tư vấn, giải đáp thắc mắc khi khách đặt câu hỏi; có óc quan sát để nhận biết cảm xúc và nhu cầu của khách
Có ngoại hình ưa nhìn, da đẹp là một lợi thế
Có sức khỏe tốt, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa- thẩm mỹ thì đó là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6-8 triệu ( Tùy theo năng lực)
Tổng thu nhập = Lương cơ bản + 10% sản phẩm + 3% đến 5% bill + thưởng nóng + Tiền tour
Thời gian làm việc: Full tuần ( off 1 ngày trong tuần). 2 Ca làm việc: ca 1 từ 9h - 18h và ca 2 từ 11h - 20h. Sau giờ làm việc tăng ca 50k/h
Thử việc 1 tháng, tháng thử việc 85% lương cơ bản ( HH hưởng trọn 100%). Hết thử việc Công ty đóng bảo hiểm 100% cho người lao động và không trừ vào lương của người lao động.
Ngoài ra thưởng lễ tết, sinh nhật, tháng 13, du lịch....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY

CÔNG TY TNHH BYSOL BEAUTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 80 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

