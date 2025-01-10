Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bạn có đam mê với lĩnh vực làm đẹp và mong muốn phát triển sự nghiệp trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn, 4U GROUP đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí Kỹ thuật viên Spa.

Mô tả công việc

Trực tiếp thực hiện các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu cho khách hàng, mang đến vẻ đẹp rạng rỡ và sự tự tin.

Vận dụng kỹ thuật chuyên môn, sự khéo léo và kiến thức về da liễu để mang lại hiệu quả tốt nhất cho từng khách hàng.

Chuẩn bị giường trị liệu, phòng trị liệu và các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo không gian sạch sẽ và an toàn.

Kiểm tra và bảo quản các trang thiết bị, vật tư, mỹ phẩm, báo cáo kịp thời khi cần sửa chữa hoặc bổ sung.

Tư vấn dịch vụ và routine skincare cho khách hàng về tình trạng da, liệu trình chăm sóc phù hợp, cách sử dụng sản phẩm hiệu quả.

Góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện tại phòng khám.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc, điều trị da spa và phòng khám là một lợi thế.

Nắm vững các kỹ thuật chăm sóc da cơ bản.

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tạo thiện cảm với khách hàng, có ngoại hình, da đẹp.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng + thưởng (10 - 15 triệu đồng).

Môi trường làm việc lý tưởng

Văn hóa doanh nghiệp năng động, trẻ trung, đề cao sự sáng tạo và tinh thần đồng đội.

Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng trong một môi trường chuyên nghiệp, quy trình làm việc rõ ràng, cơ hội thăng tiến minh bạch.

Chế độ đãi ngộ tuyệt vời:

Miễn phí sử dụng dịch vụ làm đẹp hàng tháng.

Thưởng thâm niên

Hỗ trợ tiền thuê nhà

Chi phí đào tạo

Học phí con cái

Chia sẻ lợi nhuận...

Phát triển bản thân: Được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia, bác sĩ da liễu, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn mỗi 2 tháng 1 lần, đào tạo liên tục với Trưởng nhóm phát triển và đào tạo KTV.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, khen thưởng công bằng và minh bạch.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin