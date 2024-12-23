Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 51

- 53 đường D4, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Thực hiện các dịch vụ chăm sóc da, triệt lông, nặn mụn, phụ bác sĩ tiêm chích và các liệu trình làm đẹp cho khách hàng.
- Chịu trách nhiệm chăm sóc & điều trị cho KH theo đúng quy trình quy chuẩn của Công ty.
- Tương tác và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng môt cách khéo léo, chuyên nghiệp, lịch sự và nhã nhặn.
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về liệu trình dịch vụ, sản phẩm.
- Làm vệ sinh đầu và cuối ca, trước và sau khi làm dịch vụ cho khách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng liên quan đến công việc kỹ thuật viên Spa
-
tối thiểu 6 tháng liên quan đến công việc kỹ thuật viên Spa
- Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc da và các liệu trình làm đẹp cơ bản.
- Nhanh nhẹn,năng động và cần thận , tỉ mỉ trong công việc.
- Có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng.
- Chịu khó học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương cơ bản từ 4 triệu/ tháng + hoa hồng/tip + thưởng
-
- Được hưởng chính sách ưu đãi nhân viên khi mua mỹ phẩm của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

