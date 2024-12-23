Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 51 - 53 đường D4, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Thực hiện các dịch vụ chăm sóc da, triệt lông, nặn mụn, phụ bác sĩ tiêm chích và các liệu trình làm đẹp cho khách hàng.

- Chịu trách nhiệm chăm sóc & điều trị cho KH theo đúng quy trình quy chuẩn của Công ty.

- Tương tác và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng môt cách khéo léo, chuyên nghiệp, lịch sự và nhã nhặn.

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về liệu trình dịch vụ, sản phẩm.

- Làm vệ sinh đầu và cuối ca, trước và sau khi làm dịch vụ cho khách.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng liên quan đến công việc kỹ thuật viên Spa

- Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc da và các liệu trình làm đẹp cơ bản.

- Nhanh nhẹn,năng động và cần thận , tỉ mỉ trong công việc.

- Có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng.

- Chịu khó học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.

- Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương cơ bản từ 4 triệu/ tháng + hoa hồng/tip + thưởng

- Được hưởng chính sách ưu đãi nhân viên khi mua mỹ phẩm của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ DUY KHƯƠNG

