Tuyển Hành chính Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Dạ Nam Phường 03 Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đón và tiễn khách tại khu vực bãi xe và sảnh

Nhận thông tin đặt phòng và sắp xếp phòng cho khách

Sắp xếp chỗ ngồi chờ cho khách và hướng dẫn khách lên phòng

Sẵn sàng tư vấn về các chương trình, các sản phẩn cho khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu công việc và cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói dễ nghe

Thân thiện, hòa nhã, vui vẻ

Từng làm việc trong ngành F&B là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm

Thu nhập 7-10tr

Tham gia BHTN, BHYT, BHXH

Du lịch, khám sức khỏe hằng năm

Chính sách thâm niên, Hiếu/Hỷ

Thưởng Doanh số, Lễ/Tết, Sinh nhật

Được đào tạo, phát triển năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

