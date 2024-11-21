Tuyển Hành chính Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 147 Dạ Nam Phường 03 Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Đón và tiễn khách tại khu vực bãi xe và sảnh
Nhận thông tin đặt phòng và sắp xếp phòng cho khách
Sắp xếp chỗ ngồi chờ cho khách và hướng dẫn khách lên phòng
Sẵn sàng tư vấn về các chương trình, các sản phẩn cho khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu công việc và cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưu nhìn, giọng nói dễ nghe
Thân thiện, hòa nhã, vui vẻ
Từng làm việc trong ngành F&B là 1 lợi thế
Thân thiện, hòa nhã, vui vẻ
Từng làm việc trong ngành F&B là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm
Thu nhập 7-10tr
Tham gia BHTN, BHYT, BHXH
Du lịch, khám sức khỏe hằng năm
Chính sách thâm niên, Hiếu/Hỷ
Thưởng Doanh số, Lễ/Tết, Sinh nhật
Được đào tạo, phát triển năng lực
Thu nhập 7-10tr
Tham gia BHTN, BHYT, BHXH
Du lịch, khám sức khỏe hằng năm
Chính sách thâm niên, Hiếu/Hỷ
Thưởng Doanh số, Lễ/Tết, Sinh nhật
Được đào tạo, phát triển năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI