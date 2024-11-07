Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà The Nine, Số 9 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
• Thực hiện công việc chứng từ Logistics: HAWB/MAWB, DEBT, AN/DO...
• Theo dõi Import/Export schedule, booking, trucking...
• Truyền đạt trao đổi giữa đầu Hàn và nhân viên Việt Nam
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Hàn
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (không biết sẽ được đào tạo)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (không biết sẽ được đào tạo)
Tại CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, không toxic
• Lương thưởng cạnh tranh
• Đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định
• Quà sinh nhật, hiếu hỉ, công đoàn, lương tháng 13 v.v
• Lương thưởng cạnh tranh
• Đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định
• Quà sinh nhật, hiếu hỉ, công đoàn, lương tháng 13 v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI