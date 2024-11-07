Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà The Nine, Số 9 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu

• Thực hiện công việc chứng từ Logistics: HAWB/MAWB, DEBT, AN/DO...

• Theo dõi Import/Export schedule, booking, trucking...

• Truyền đạt trao đổi giữa đầu Hàn và nhân viên Việt Nam

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Hàn

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (không biết sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, không toxic

• Lương thưởng cạnh tranh

• Đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định

• Quà sinh nhật, hiếu hỉ, công đoàn, lương tháng 13 v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTL VIỆT NAM

