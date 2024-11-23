Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II làm việc tại Quảng Bình thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: TP Đồng Hới, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (Facebook, TikTok, YouTube,...).

- Viết content chất lượng, sáng tạo, thu hút cho các bài viết, bài đăng và các chiến dịch quảng cáo.

- Tạo video đơn giản và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản để phục vụ cho các hoạt động marketing.

- Quản lý website của công ty, đảm bảo cập nhật nội dung thường xuyên và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo các hoạt động marketing diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

- Kinh nghiệm quản lý website, fanpage, Facebook, TikTok, YouTube là một lợi thế.

- Kỹ năng cơ bản về chỉnh sửa video và hình ảnh.

- Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Hiểu biết về các chiến lược marketing và cách thức triển khai hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II

