Tuyển Marketing MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Gems tower, số 4, ngõ 48 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website của Công ty

- Xây dựng các kế hoạch và chiến lược quảng cáo Facebook, Zalo, Google... và tối ưu hóa các chiến lược quảng cáo

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo

- Lên nội dung để thiết kế hình ảnh, banner quảng cáo

- Nghiên cứu và nắm bắt xu hướng văn phòng cho thuê, bđs trên thị trường nhằm đề xuất các chương trình marketing, khuyến mại để gia tăng doanh thu.

- Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing, tin nhắn,...

- Xây dựng chương trình truyền thông quảng bá hình ảnh dịch vụ Công ty

- Báo cáo kết quả tiếp thị sau mỗi chiến dịch tiếp thị và doanh số bán hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vự Bất Động Sản, địa ốc là một lợi thế;

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Tư duy nhạy bén, tác phong làm việc năng động

- Kỹ năng phân tích thị trường, lập báo cáo, tổng hợp và cập nhật thông tin

- Có kỹ năng quản lý công việc;

Tại MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng + Thưởng hoa hồng

– Thưởng nóng, thưởng thành tích cá nhân

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động

– BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin