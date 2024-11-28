Tuyển Marketing BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch quảng cáo

- Lập kế hoạch chi tiết về mục tiêu, ngân sách, thời gian và kênh triển khai

- Thiết lập, thực thi và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

2. Giám sát, phân tích hiệu quả và tối ưu hoá chiến dịch

-Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo thông qua các chỉ số như CTR, CPA, CPO, ROI,...

- Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights để đánh giá và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

- Điều chỉnh chiến dịch dựa trên dữ liệu và phản hồi thực tế để tối ưu hóa kết quả.

- Thực hiện các thử nghiệm A/B để xác định phương án quảng cáo hiệu quả nhất.

- Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả của các chiến dịch.

- Đánh giá và rút kinh nghiệm từ các chiến dịch đã thực hiện để cải thiện chiến lược trong tương lai.

3. Phối hợp team và nâng cao kiến thức ngành.

-Phối hợp làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Content, Design, Sales, Vận hành để đảm bảo chiến dịch diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

- Phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo để triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch.

- Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực digital marketing.

- Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc chính thức trong lĩnh vực Marketing hoặc chạy dự án (PM, BA).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Nghỉ dưỡng (Onsen, Spa & Massage, F&B), dịch vụ Dưỡng lão, Y tế.

- Có kiến thức và kỹ năng về Content, thành thạo các kỹ năng chạy quảng cáo: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

- Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng trong lĩnh vực data driven, sử dụng AI ứng dụng trong công việc.

- Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, óc thẩm mỹ tốt.

- Am hiểu về hoạt động bán lẻ O2O (online to offline) là một lợi thế.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Mức lương + thưởng hiệu suất cao.

- Đánh giá tăng lương, nâng bậc định kỳ.

- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc.

- Đảm bảo các chế độ Phúc lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty.

- Khám sức khỏe hàng năm, chế độ ưu đãi khám chữa bệnh cho người nhà CBNV.

- Gói du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Phụ cấp ăn trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

