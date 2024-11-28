Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển, lên kế hoạch chiến lược Content Marketing
Quản lý và phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty;
Phát triển và sáng tạo nội dung cho các kênh social của công ty;
Phối hợp với phòng Marketing và bộ phận Thiết kế để minh họa các bài viết;
Sáng tạo nội dung bài viết mới theo xu hướng và định hướng của Công ty;
Lên nội dung chương trình sự kiện của công ty
Cung cấp nội dung cho các ấn phẩm truyền thông của công ty (thông cáo báo chí, các bài viết PR...)
Cung cấp nội dung, viết content cho các trang mạng xã hội chính của công ty
Lên kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung số cho các trang mạng xã hội, các trang thông tin chính thức của công ty (website, wikipedia...);
Lên kế hoạch, đóng góp ý tưởng sản xuất nội dung cho, sự kiện của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 23 - 35 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm Content marketing (>2 năm). Kinh nghiệm làm content marketing trong các mảng (vận chuyển, giải trí,,...) là một lợi thế.
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế & edit video cơ bản như Capcut, Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 – 12.000.000VNĐ
Phụ cấp ăn trưa.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Twins Tower 11, Số 85, Đường Cách mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

