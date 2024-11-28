Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh, video) trên các kênh truyền thông của công ty (Website, Facebook, Instagram, Tiktok,...)
Lên kịch bản chi tiết, sản xuất hình ảnh và dựng video cho Tiktok
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển ý tưởng, hình ảnh và nội dung thuộc team marketing

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên chuyên nghành MKT hoặc báo chí
Yêu thích viết lách, sáng tạo nội dung, yêu thích marketing
Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ : 2.000.000đ/tháng
Được đào tạo kiến thức MKT, cách lên ý tưởng nội dung, kế hoạch, báo cáo.
Tham gia dự án thực tế, hỗ trợ dấu xác nhận thực tập, ...
Nhiều cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HISMILE VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

