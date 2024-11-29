Tuyển Marketing Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa Nhà Sài Gòn Finance Center, số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Facebook

Giới thiệu và quảng bá sản phẩm một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream

Tương tác với khách hàng trong thời gian thực của livestream, trả lời câu hỏi và xử lý các thắc mắc liên quan đến sản phẩm

Phối hợp với đội ngũ E-commerce để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng

Cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực livestream bán hàng và áp dụng vào công việc

Thực hiện ghi hình và quay video livestream phục vụ cho việc bán hàng trên nền tảng online

Thực hiện các công việc khác của phòng E-commerce (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm, ưu tiên từng làm việc với các sản phẩm thời trang, phụ kiện thời trang

Có khả năng giao tiếp, tư vấn bán hàng tốt, nói chuyện lưu loạt và thuyết phục

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay

Hiểu biết cơ bản về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử

Thời gian làm việc linh hoạt

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương theo năng lực + Thưởng doanh thu

Được đào tạo về kỹ năng livestream bán hàng và kiến thức sản phẩm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

BHXH full lương

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động

Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau

Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.