Tuyển Marketing Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công ty Cổ phần AR
- Hồ Chí Minh: Lầu 10, Tòa Nhà Sài Gòn Finance Center, số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Facebook
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm một cách hấp dẫn và thuyết phục trong các buổi livestream
Tương tác với khách hàng trong thời gian thực của livestream, trả lời câu hỏi và xử lý các thắc mắc liên quan đến sản phẩm
Phối hợp với đội ngũ E-commerce để lên kế hoạch nội dung và chủ đề cho các buổi livestream
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, đề xuất cải tiến để tăng doanh số bán hàng
Cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực livestream bán hàng và áp dụng vào công việc
Thực hiện ghi hình và quay video livestream phục vụ cho việc bán hàng trên nền tảng online
Thực hiện các công việc khác của phòng E-commerce (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp, tư vấn bán hàng tốt, nói chuyện lưu loạt và thuyết phục
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước máy quay
Hiểu biết cơ bản về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử
Thời gian làm việc linh hoạt
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kỹ năng livestream bán hàng và kiến thức sản phẩm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
BHXH full lương
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
