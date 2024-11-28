Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 1A Tầng 4 Broadway B, số 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tại A Plus Corp, bạn sẽ:

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số B2B quốc tế để tăng cường nhận diện thương hiệu và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

Update/ Xây dựng mới trang web hiện đại, năng, landing page, và các kênh truyền thông kỹ thuật số khác để tối đa hóa hiệu suất chiến dịch Marketing

Quản lý và tối ưu hóa các trang Social của công ty : LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube... Duy trì thường xuyên bài viết và cập nhật thông tin hàng tuần/tháng.

Xây dựng kho Digital Marketing Material sáng tạo và hấp dẫn nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của khách hàng quốc tế : bài viết, hình ảnh, video và các nội dung khác

Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác Employer Branding

Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing để đề xuất và triển khai các cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành quốc tế B2B

Hiểu biết sâu sắc về các công cụ và phương pháp marketing kỹ thuật số.

Kỹ năng viết lách tốt và khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing.

Tính cách sáng tạo, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp + thưởng hiệu suất làm việc

Học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

Tiếp cận tư duy và công nghệ hiện đại ( Base, Salesforce, AI...)

Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

Công việc nhiều thách thức và cơ hội

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến tốt sau quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

