Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 426
- 428 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10 ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Hướng dẫn khách vào chỗ ngồi, nhận Order món ăn
Mang món cho khách, hướng dẫn khách ăn tại nhà hàng
Giữ gìn vệ sinh khu vực tiếp khách
Chào khách trước và sau khi rời nhà hàng
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếng tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ưu tiên có thêm ngoại ngữ
Đam mê yêu thích ẩm thực Nhật
Có tinh thần trách nhiệm tốt
Tốt nghiệp từ Trung Cấp
Ưu tiên có thêm ngoại ngữ
Đam mê yêu thích ẩm thực Nhật
Có tinh thần trách nhiệm tốt
Tốt nghiệp từ Trung Cấp
Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương giờ : 25,000VND đến 40,000VND/ Giờ
Fulltime: 8,000,000 đến 11,500,000 (yêu cầu có thể giao tiếp tiếng nhật )
Phụ cấp:
• Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm
• Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng
• Tips và Thưởng đánh giá
• Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND trên người
• Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time
Fulltime: 8,000,000 đến 11,500,000 (yêu cầu có thể giao tiếp tiếng nhật )
Phụ cấp:
• Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm
• Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng
• Tips và Thưởng đánh giá
• Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND trên người
• Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI