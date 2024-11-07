Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 426 - 428 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Hướng dẫn khách vào chỗ ngồi, nhận Order món ăn

Mang món cho khách, hướng dẫn khách ăn tại nhà hàng

Giữ gìn vệ sinh khu vực tiếp khách

Chào khách trước và sau khi rời nhà hàng

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếng tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Ưu tiên có thêm ngoại ngữ

Đam mê yêu thích ẩm thực Nhật

Có tinh thần trách nhiệm tốt

Tốt nghiệp từ Trung Cấp

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giờ : 25,000VND đến 40,000VND/ Giờ

Fulltime: 8,000,000 đến 11,500,000 (yêu cầu có thể giao tiếp tiếng nhật )

Phụ cấp:

• Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm

• Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng

• Tips và Thưởng đánh giá

• Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND trên người

• Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

