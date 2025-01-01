Công việc Phục vụ

Việc làm phục vụ hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nhà hàng, quán ăn, quán cafe tại các thành phố Hà Nội, HCM. Mặc dù không yêu cầu nhiều về bằng cấp, công việc này vẫn mang lại mức thu nhập ổn định từ 4.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, cùng chế độ làm việc linh hoạt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phục vụ / tạp vụ / giúp việc hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng tạp vụ, phục vụ và giúp việc cho gia đình đang gia tăng mạnh mẽ do sự phát triển của các ngành dịch vụ cũng như lối sống bận rộn của nhiều người. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và cả các hộ gia đình đều cần những nhân sự chăm chỉ, đáng tin cậy để đảm bảo vệ sinh, duy trì chất lượng phục vụ, hoặc hỗ trợ công việc nhà một cách chuyên nghiệp.

Các vị trí tuyển dụng trong ngành này thường không đòi hỏi bằng cấp cao mà chú trọng vào kinh nghiệm làm việc, tính cẩn thận cũng như kỹ năng quản lý thời gian. Mức lương và chế độ đãi ngộ cho các công việc này cũng khá ổn định, nhiều nơi còn hỗ trợ cả chỗ ở và các phúc lợi khác.

Trên Job3s, các tin tuyển dụng cho vị trí tạp vụ, phục vụ, giúp việc luôn được cập nhật thường xuyên, giúp ứng viên dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp. Nếu bạn đang quan tâm đến một công việc ổn định với yêu cầu đơn giản, hãy tìm ngay các tin tuyển dụng mới nhất trên website này.

2. Mức lương của tạp vụ / phục vụ / giúp việc

Là công việc không đòi hỏi cao về trình độ học vấn hay chuyên môn sâu, việc làm phục vụ hiện nay có mức lương trong khoảng từ 4.000.000 - 15.000.000 VNĐ mỗi tháng. Ngoài mức thu nhập chính, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm các khoản thưởng, trợ cấp cho nhân viên tạp vụ làm việc toàn thời gian. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương tham khảo cho các công việc tạp vụ phổ biến hiện nay:

Việc làm tạp vụ Mức lương dao động (VNĐ/ tháng) Việc làm tạp vụ rửa chén 4.000.000 - 6.000.000 Việc làm tạp vụ văn phòng 5.000.000 - 7.000.000 Việc làm tạp vụ khách sạn 8.000.000 - 10.000.000 Việc làm tạp vụ khu công nghiệp 6.500.000 - 9.300.000

Việc làm phục vụ Mức lương dao động (VNĐ/ tháng) Việc làm phục vụ quán ăn 4.000.000 - 8.000.000 Việc làm phục vụ quán cafe 4.500.000 - 7.000.000 Việc làm phục vụ quán nhậu 5.000.000 - 9.000.000 Việc làm phục vụ nhà hàng 7.000.000 - 12.000.000

Việc làm phục vụ Mức lương dao động (VNĐ/ tháng) Việc làm giúp việc nhà theo giờ 50.000 - 80.000 VNĐ/giờ Việc làm giúp việc nhà chính chủ 6.000.000 - 9.000.000 Việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về 6.500.000 - 8.000.000 Việc làm giúp việc nhà ở chung cư 8.0000.000 - 15.000.000 Việc làm giúp việc giữ người nha 7.000.000 - 15.000.000

Nhìn chung, mức lương của một nhân viên phục vụ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, địa điểm và yêu cầu công việc cụ thể.

3. Việc làm tạp vụ có nhu cầu tuyển dụng cao

Nghề tạp vụ luôn là một trong những nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thị trường lao động. Với sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và dịch vụ, nhu cầu về nhân viên tạp vụ ngày càng tăng cao. Dưới đây là một số những cơ hội việc làm hấp dẫn trong lĩnh vực này.

3.1. Việc làm tạp vụ văn phòng

Việc làm tạp vụ văn phòng luôn được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng với số lượng lớn. Nhân viên tạp vụ văn phòng sẽ đảm nhận các công việc như dọn dẹp, vệ sinh văn phòng, khu vực làm việc, pha trà, cà phê và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Đây là một công việc ổn định, phù hợp với những người cần một môi trường làm việc chuyên nghiệp, lịch sự.

3.2. Việc làm tạp vụ rửa chén

Nhân viên rửa chén là một mắt xích quan trọng trong các nhà hàng, khách sạn hay quán ăn. Công việc chính của họ là rửa chén bát, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp và đảm bảo vệ sinh khu vực bếp. Mặc dù công việc đòi hỏi sự cần cù, chịu khó nhưng đây lại là một cơ hội việc làm ổn định với mức thu nhập hấp dẫn, đặc biệt phù hợp với những người muốn làm việc theo ca.

3.3. Việc làm tạp vụ khách sạn

Việc làm tạp vụ khách sạn cũng là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất trong lĩnh vực du lịch. Nhân viên tạp vụ khách sạn sẽ đảm nhận các công việc như dọn dẹp phòng, thay ga gối, vệ sinh các khu vực công cộng, đảm bảo sự sạch sẽ và ngăn nắp cho khách sạn. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo và tính ngăn nắp, kỷ luật cao.

3.4. Việc làm tạp vụ khu công nghiệp

Nhân viên tạp vụ trong các khu công nghiệp, xí nghiệp thường đảm nhận các công việc như dọn dẹp nhà xưởng, vệ sinh các khu vực chung, thu gom rác thải và các công việc khác theo yêu cầu. Công việc này đòi hỏi ứng viên phải có thể lực tốt do môi trường làm việc rộng lớn, thậm chí có thể phải sử dụng các thiết bị vệ sinh chuyên dụng. Mức lương cho vị trí tạp vụ khu công nghiệp thường cao hơn so với một số ngành khác, đi kèm với đó là các chế độ đãi ngộ phù hợp cho nhân viên làm việc lâu dài.

4. Việc làm phục vụ có nhu cầu tuyển dụng cao

Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng cao cho vị trí tạp vụ, việc làm phục vụ cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà tuyển dụng. Do tính chất phục vụ khách hàng và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, các vị trí này yêu cầu sự nhanh nhẹn, linh hoạt cũng như có kỹ năng giao tiếp tốt.

4.1. Việc làm phục vụ quán nhậu

Vị trí nhân viên phục vụ quán nhậu thường đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt và ngoại hình ưa nhìn. Họ sẽ đảm nhận các công việc như tiếp khách, giới thiệu menu, lấy đồ ăn thức uống, dọn bàn và thanh toán. Đây là một công việc phù hợp với những người năng động, thích làm việc trong môi trường sôi động và muốn kiếm thêm thu nhập.

4.2. Việc làm phục vụ quán ăn

Việc làm phục vụ quán ăn là một trong những lựa chọn phổ biến cho sinh viên hoặc những ai muốn tìm kiếm việc làm part-time ngoài giờ. Tương tự như trong các quán nhậu, nhân viên phục vụ quán ăn cũng sẽ đảm nhận các công việc như tiếp khách, giới thiệu menu, lấy đồ ăn thức uống, dọn bàn và thanh toán, tuy nhiên, mức lương có thể thấp hơn.

4.3. Việc làm phục vụ nhà hàng

Đối với công việc phục vụ nhà hàng, ứng viên phải có sự chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp cùng khả năng làm việc nhóm tốt. Nhân viên phục vụ nhà hàng sẽ đảm nhận các công việc như tiếp khách, giới thiệu menu, tư vấn món ăn, phục vụ các món ăn theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Đây là một công việc có cơ hội thăng tiến cao, phù hợp với những người có đam mê với ngành dịch vụ.

4.4. Việc làm phục vụ quán cafe

Nhân viên phục vụ quán cafe cũng là một trong những việc làm phục vụ được nhiều người tìm kiếm. Người làm công việc này sẽ đảm nhận việc pha chế đồ uống, tiếp khách, giới thiệu menu, dọn bàn và tạo không gian thoải mái cho khách hàng. Đây là một công việc phù hợp với những người có tính cách hòa đồng, thích giao tiếp và muốn làm việc trong một môi trường cởi mở, hướng ngoại.

5. Việc làm giúp việc có nhu cầu tuyển dụng cao

Ngoài hai vị trí trên, nhu cầu tuyển dụng giúp việc gia đình cũng không hề kém cạnh. Với cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, nhiều gia đình đã tìm đến dịch vụ giúp việc để giải phóng thời gian và tận hưởng cuộc sống.

5.1. Việc làm giúp việc giữ người già

Việc làm giúp việc giữ người già đòi hỏi sự tận tâm, kiên nhẫn và có kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Người giúp việc sẽ hỗ trợ người già trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, đồng thời trò chuyện, chia sẻ để người già cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Đây là một công việc ý nghĩa, phù hợp với những người yêu thích công việc chăm sóc người khác.

5.2. Việc làm giúp việc nhà theo giờ

Việc làm giúp việc theo giờ rất linh hoạt, phù hợp với những người muốn làm thêm hoặc có thời gian rảnh. Người giúp việc sẽ đến nhà theo giờ đã thống nhất trước để thực hiện các công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm sóc trẻ em. Đây là một công việc phù hợp với sinh viên, người nội trợ hoặc những người muốn kiếm thêm thu nhập.

5.3. Việc làm giúp việc nhà ở chung cư

Việc làm giúp việc nhà ở chung cư thường yêu cầu người giúp việc có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chung cư, biết cách sử dụng các thiết bị hiện đại. Họ sẽ đảm nhận các công việc như dọn dẹp căn hộ, lau chùi kính cửa, giặt ủi, vệ sinh nhà bếp và các khu vực chung. Đây là một công việc ổn định với mức thu nhập khá hấp dẫn.

5.4. Việc làm giúp việc nhà chính chủ

Giúp việc nhà chính chủ là công việc yêu cầu người giúp việc phải đến sống cùng với gia đình chủ. Khi đó, họ sẽ đảm nhận các công việc như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ em, người già và các công việc khác theo yêu cầu của gia đình. Đây là một công việc có nhiều lợi ích như được ăn ở miễn phí, có mối quan hệ gần gũi với gia đình chủ.

5.5. Việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về

Trái ngược với giúp việc chính chủ, giúp việc sáng đi chiều về sẽ phù hợp với những người muốn có thời gian tự do vào buổi tối. Người giúp việc chỉ cần đến nhà vào buổi sáng để thực hiện các công việc như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và rời đi vào buổi chiều. Đây là một công việc linh hoạt, thích hợp với những ai muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

6. Hình thức tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc nhiều

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của các doanh nghiệp và gia đình, các hình thức tuyển dụng việc làm phục vụ cũng trở nên đa dạng hơn. Tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của bản thân, bạn có thể đưa ra lựa chọn hình thức làm việc phù hợp nhất. Cùng job3s tìm hiểu về các hình thức tuyển dụng phổ biến hiện nay.

6.1. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc theo giờ

Đây là hình thức tuyển dụng khá linh hoạt, cho phép người lao động tự do điều chỉnh thời gian làm việc của mình, phù hợp với kế hoạch cá nhân. Việc làm phục vụ theo giờ là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên, người nội trợ hoặc nhân viên văn phòng muốn kiếm thêm thu nhập.

6.2. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc full-time

Tuyển dụng full-time là hình thức làm việc toàn thời gian. Ứng viên sẽ làm việc theo giờ hành chính hoặc theo ca được phân chia của công ty. Với hình thức này, bạn sẽ có một công việc với mức thu nhập ổn định. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn có một công việc lâu dài.

6.1. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc part-time

Tuyển dụng part-time là hình thức làm việc bán thời gian, cho phép người lao động làm việc vào một trong các buổi sáng, buổi chiều hoặc cuối tuần. Với hình thức này, bạn có thể vừa làm việc vừa học tập hoặc theo đuổi những sở thích cá nhân.

7. Khu vực tuyển tạp vụ / phục vụ / giúp việc nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm phục vụ không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mỗi khu vực địa lý đều có những đặc điểm riêng về nhu cầu tuyển dụng, mức lương và điều kiện làm việc.

7.1. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc tại Hà Nội

Với sự phát triển của các nhà hàng, khách sạn, công ty dịch vụ và các hộ gia đình tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ, phục vụ, và giúp việc ngày càng tăng. Các vị trí như nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên tạp vụ văn phòng, giúp việc gia đình luôn được đăng tuyển đều đặn trên các trang tuyển dụng.

Trên các trang tuyển dụng đang có khoảng 1000 tin đăng tuyển cho các công việc liên quan đến tạp vụ, phục vụ và giúp việc tại Hà Nội, giúp ứng viên có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Điều này mở ra cơ hội lớn cho người lao động tìm kiếm công việc ổn định và phù hợp với mong muốn cá nhân.

7.2. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc tại TP.HCM

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP HCM cũng là một trong những thị trường tuyển dụng lớn cho các ngành nghề liên quan đến dịch vụ. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, dịch vụ ăn uống và các khu công nghiệp đã tạo ra nhu cầu về tuyển dụng việc làm phục vụ. Đặc biệt, các quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 7 thường tập trung nhiều cơ hội việc làm hơn.

Theo một số thống kê nhanh, có hàng trăm tin tuyển dụng cho các công việc tạp vụ, phục vụ, và giúp việc tại TP.HCM, mang đến nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động. Nhờ vậy, ứng viên dễ dàng tìm được công việc phù hợp với kinh nghiệm và nhu cầu của mình.

7.3. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với lợi thế là thành phố du lịch, luôn có nhu cầu lớn về nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp cũng tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân viên tạp vụ. Đặc biệt, các khu vực gần biển và các khu du lịch như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thường có nhu cầu tuyển dụng cao vào mùa du lịch.

Theo các trang việc làm, có hàng trăm tin tuyển dụng cho các vị trí tạp vụ, phục vụ và giúp việc tại Đà Nẵng, mang đến nhiều lựa chọn ổn định và đa dạng cho người lao động. Đây là cơ hội tốt để ứng viên tìm được công việc phù hợp với năng lực và mong muốn cá nhân.

7.4. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc tại Tiền Giang

Mặc dù có nền nông nghiệp phát triển hơn cả, nhưng Tiền Giang, một tỉnh miền Tây sông nước, vẫn có sự phát triển của các khu du lịch sinh thái, các nhà hàng, khách sạn ven sông. Do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm phục vụ ở đây cũng ngày càng gia tăng.

Theo khảo sát, hiện có hơn 100 vị trí việc làm phục vụ tại các cơ sở này, mở ra cơ hội cho ứng viên tìm được công việc phù hợp với mong muốn về thu nhập ổn định và môi trường làm việc lý tưởng.

7.5. Tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc tại Hải Phòng

Với vai trò là một trong những cảng biển lớn của cả nước, Hải Phòng tập trung nhiều khu công nghiệp và nhà máy. Điều này đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho các vị trí tạp vụ, phục vụ và giúp việc ngày càng gia tăng.

Ứng viên có thể dễ dàng tìm thấy hơn 200 tin tuyển dụng cho các vị trí này trên các trang web việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, với mức thu nhập ổn định và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

8. Lưu ý khi tìm việc làm tạp vụ / phục vụ / giúp việc

Tìm kiếm một việc làm phục vụ phù hợp với mức lương ổn định là điều mà nhiều người quan tâm. Do đó, để có thể tìm được một công việc ưng ý nhất, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau.

Xác định rõ ràng mong muốn cũng như khả năng làm việc của bản thân.

Cần xác định rõ được hình thức làm việc mà bạn có thể đáp ứng như toàn thời gian hay bán thời gian.

Kinh nghiệm làm việc của bản thân.

Các vị trí có thể đảm nhận: phục vụ văn phòng, phục vụ tại nhà hàng, hoặc giúp việc…

Tìm hiểu kỹ về công việc:

Nhiệm vụ cụ thể của công việc.

Văn hóa làm việc tại nơi ứng tuyển.

Yêu cầu về chuyên môn (nếu có).

Mức lương và chế độ phúc lợi có phù hợp hay không.

Lựa chọn những công ty uy tín:

Tìm hiểu thông tin về công ty trên các trang web tuyển dụng, mạng xã hội hoặc hỏi ý kiến người thân, bạn bè.

Chú ý đến những công ty có quy mô lớn, có uy tín trên thị trường.

Tránh những công ty yêu cầu đóng phí tuyển dụng hoặc có những yêu cầu không hợp lý.

Chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc chuyên nghiệp, đầy đủ:

Sơ yếu lý lịch phải đầy đủ thông tin, rõ ràng và chính xác.

Bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) cần được photo công chứng.

Hình thẻ phải rõ nét, trang phục lịch sự.

Tạo ấn tượng tốt trong ngày phỏng vấn:

Đến đúng giờ, lựa chọn trang phục gọn gàng, trang nhã.

Chuẩn bị trước một số câu hỏi để đặt cho nhà tuyển dụng.

Lắng nghe cẩn thận từng câu hỏi và đưa ra câu trả lời ngắn gọn, súc tích.

Hiện nay, ngành dịch vụ ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên phục vụ ngày càng tăng cao. Với mức lương dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, cùng với các chế độ thưởng hấp dẫn, công việc này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo điều kiện cho người lao động phát triển kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng.