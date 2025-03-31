Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Các nhiệm vụ chính bao gồm vận hành, kế toán và quản trị danh mục đầu tư cho các quỹ/danh mục do VCBF quản lý, thực hiện nghiệp vụ với Đại lý chuyển nhượng và hệ thống giao dịch CCQ của VCBF.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. KẾ TOÁN QUỸ

- Hạch toán kế toán & lưu trữ hồ sơ kế toán các giao dịch của Quỹ và các Danh mục;

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;

- Thanh toán các khoản đầu tư, chi phí và Thu hồi các khoản phải thu;

- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, vận hành hàng ngày cho quỹ và danh mục: thu/chi tiền, gửi/ tất toán tiền gửi kỳ hạn, thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ…;

- Lập báo cáo tài chính và/(hoặc) Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ/danh mục trong việc lập báo cáo tài chính Quỹ/Danh mục theo quy định của luật;

- Định giá Quỹ/danh mục và chứng khoán;

- Kiểm tra số liệu/lập các báo cáo quản trị nội bộ công ty theo yêu cầu của Ban điều hành;

- Tổng hợp và cung cấp các số liệu, bảng biểu liên quan đến kết quả đầu tư nhằm hỗ trợ Phòng Đầu tư lập các báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của các danh mục đầu tư/quỹ;

- Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các Bộ phận khác trong Công ty cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ để Tiếp nhận và triển khai danh mục mới/Thanh lý danh mục đóng (khi phát sinh).