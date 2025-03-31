Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15 tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Các nhiệm vụ chính bao gồm vận hành, kế toán và quản trị danh mục đầu tư cho các quỹ/danh mục do VCBF quản lý, thực hiện nghiệp vụ với Đại lý chuyển nhượng và hệ thống giao dịch CCQ của VCBF.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. KẾ TOÁN QUỸ
- Hạch toán kế toán & lưu trữ hồ sơ kế toán các giao dịch của Quỹ và các Danh mục;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
- Thanh toán các khoản đầu tư, chi phí và Thu hồi các khoản phải thu;
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, vận hành hàng ngày cho quỹ và danh mục: thu/chi tiền, gửi/ tất toán tiền gửi kỳ hạn, thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ…;
- Lập báo cáo tài chính và/(hoặc) Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ/danh mục trong việc lập báo cáo tài chính Quỹ/Danh mục theo quy định của luật;
- Định giá Quỹ/danh mục và chứng khoán;
- Kiểm tra số liệu/lập các báo cáo quản trị nội bộ công ty theo yêu cầu của Ban điều hành;
- Tổng hợp và cung cấp các số liệu, bảng biểu liên quan đến kết quả đầu tư nhằm hỗ trợ Phòng Đầu tư lập các báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của các danh mục đầu tư/quỹ;
- Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các Bộ phận khác trong Công ty cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ để Tiếp nhận và triển khai danh mục mới/Thanh lý danh mục đóng (khi phát sinh).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

