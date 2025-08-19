Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện công tác học vụ về mảng tổ chức thi cử, điểm số:

- Theo dõi tình hình cập nhật điểm số của giáo viên, hạnh kiểm, ngày nghỉ của học sinh và thực hiện các công tác liên quan đến hệ thống như: nhập liệu điểm kiểm tra tập trung, in sổ gọi tên ghi điểm, in phiếu điểm bộ môn, tổng hợp phiếu điểm cho học sinh….

- Thực hiện tổ chức các kỳ kiểm tra cấp trường hoặc các kỳ kiểm tra khác do bộ phận tổ chức: hồ sơ phòng thi, danh sách giáo viên coi thi, giáo viên chấm thi, nội quy thi cử, số báo danh, sơ đồ chỗ ngồi-phát đề, giấy thi, in ấn đề, làm phách, v.v. Tập hợp đề thi, in ấn và niêm phong đề thi theo quy định. Giám sát công tác thi cử theo kế hoạch thi.

- Thực hiện việc in ấn, lưu trữ báo cáo liên quan kết quả học tập, bảng điểm của học sinh cũng như các mẫu báo cáo theo yêu cầu Sở, Phòng

- Lập Thời khóa biểu giáo viên, học sinh cho các cơ sở thuộc hệ thống WASS - PennSchool - SISS.

- Soạn thông báo liên quan đến phòng ban, dịch chuyển ngữ theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận.

- Hỗ trợ in ấn tài liệu giảng dạy của giáo viên khi có đề xuất từ Ban Giám hiệu, quản lý cơ sở.

- Lưu trữ hổ sơ, tài liệu học vụ: đề thi, mã môn học, đầu mục giáo trình, bài thi, phiếu chấm điểm, v.v…

- Phối hợp với Thầy cô trưởng bộ môn, TA coordinator để cùng giám sát các tiết học tại cơ sở.

2. Phối hợp thực hiện các công tác khác

- Tư vấn, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh

- Quản lý công tác mở lớp Phụ đạo, Câu lạc bộ, các hoạt động ngoài giờ,…