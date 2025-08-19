Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

RT Holdings
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
RT Holdings

Phục vụ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại RT Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công tác học vụ về mảng tổ chức thi cử, điểm số:
- Theo dõi tình hình cập nhật điểm số của giáo viên, hạnh kiểm, ngày nghỉ của học sinh và thực hiện các công tác liên quan đến hệ thống như: nhập liệu điểm kiểm tra tập trung, in sổ gọi tên ghi điểm, in phiếu điểm bộ môn, tổng hợp phiếu điểm cho học sinh….
- Thực hiện tổ chức các kỳ kiểm tra cấp trường hoặc các kỳ kiểm tra khác do bộ phận tổ chức: hồ sơ phòng thi, danh sách giáo viên coi thi, giáo viên chấm thi, nội quy thi cử, số báo danh, sơ đồ chỗ ngồi-phát đề, giấy thi, in ấn đề, làm phách, v.v. Tập hợp đề thi, in ấn và niêm phong đề thi theo quy định. Giám sát công tác thi cử theo kế hoạch thi.
- Thực hiện việc in ấn, lưu trữ báo cáo liên quan kết quả học tập, bảng điểm của học sinh cũng như các mẫu báo cáo theo yêu cầu Sở, Phòng
- Lập Thời khóa biểu giáo viên, học sinh cho các cơ sở thuộc hệ thống WASS - PennSchool - SISS.
- Soạn thông báo liên quan đến phòng ban, dịch chuyển ngữ theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận.
- Hỗ trợ in ấn tài liệu giảng dạy của giáo viên khi có đề xuất từ Ban Giám hiệu, quản lý cơ sở.
- Lưu trữ hổ sơ, tài liệu học vụ: đề thi, mã môn học, đầu mục giáo trình, bài thi, phiếu chấm điểm, v.v…
- Phối hợp với Thầy cô trưởng bộ môn, TA coordinator để cùng giám sát các tiết học tại cơ sở.
2. Phối hợp thực hiện các công tác khác
- Tư vấn, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
- Quản lý công tác mở lớp Phụ đạo, Câu lạc bộ, các hoạt động ngoài giờ,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại RT Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RT Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

RT Holdings

RT Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phuc-vu-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job368185
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sân Golf Thủ Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm