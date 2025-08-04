Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và nhà máy để cho sản xuất thuận lợi hơn.

- Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, giao tiếp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề.

- Hiệu quả nắm bắt nhu cầu của khách hàng và phản hồi cho nhà máy và các phòng ban khác, và khi cần thiết cần dịch bằng văn bản hoặc bằng miệng.

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu của công ty.

- Hoàn thành các công việc của chủ quản bàn giao.

- Tham gia vào các cuộc họp của khách hàng

- Thông tin thêm sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.