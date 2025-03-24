Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc liên quan đến vận hành nghiệp vụ cho các thị trường: chứng khoán, phái sinh, trái phiếu, nguồn vốn;

• Thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng như: DVKH, Kế toán giao dịch, Khai báo vận hành sản phẩm, Lưu ký, Sửa lỗi giao dịch, Thanh toán bù trừ, Đối chiếu kết quả, Đối soát số liệu giữa các hệ thống;

• Cung cấp các báo cáo tuân thủ cho cơ quan quản lý nhà nước như Sở, VSDC;

• Phối hợp với các bên & tham gia kiểm thử hệ thống giao dịch, nâng cấp tính năng sản phẩm;

• Xây dựng/cập nhật bộ quy trình, tài liệu hướng dẫn thường xuyên trên phân công của Quản lý;

• Đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự được phân công;

• Các công việc khác về nghiệp vụ theo sự phân công của cấp quản lý. .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán;

• Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Phân tích trở lên, các chứng chỉ đại diện giao dịch, chứng chỉ lưu ký;

• Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng;

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty chứng khoán. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ chứng khoán và Phái sinh

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin