Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Chung cư Time Garden, đường 25 tháng 4, P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long ...và 1 địa điểm khác

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Nhận thông tin yêu cầu mua sản phẩm từ khách hàng từ công ty giao.

Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp (tùy case).

Chủ động, linh hoạt nắm bắt yêu cầu đặc thù của khách hàng để điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp.

Hướng dẫn, theo dõi, quản lý tiến độ thanh toán của khách hàng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, giải quyết các tình huống trên tour & sau tour.

Đăng bài trên các kênh mạng xã hội hỗ trợ quảng bá, tìm kiếm khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ có độ tuổi từ: 2002 - 1996

Có khả năng diễn đạt lưu loát, giọng nói nhẹ nhàng (không nói ngọng, không giọng địa phương)

Tư duy tích cực, năng động, hoạt ngôn, thích giao tiếp.

Kiên trì, không từ bỏ mục tiêu, nỗ lực hết mình trong công việc

Yêu du lịch, đam mê trải nghiệm là lợi thế.

Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm làm tư vấn dịch vụ hoặc bán hàng Sales, Telesales, CSKH,...là 1 lợi thế.

Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 6 triệu + % hoa hồng + thưởng doanh số team.

Hoa hồng bán hàng lên tới 30%, thu nhập không giới hạn.

Thưởng kinh doanh tuần, tháng, quý theo kết quả kinh doanh

Công ty đảm bảo các chế độ bảo hiểm, du lịch hàng năm, quý.

Đóng BHXH, tính ngày phép khi là nhân viên chính thức.

Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Được đào tạo chuyên môn từ A-Z nếu chưa có kinh nghiệm du lịch.

Môi trường làm việc trẻ trung, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa các đam mê và kỹ năng bán hàng cho mỗi cá nhân

Đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết và máu lửa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

