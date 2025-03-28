Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 ngõ 1 phố Tản Đà, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Kinh doanh sản phẩm du lịch cho khách hàng trong nước đi nước ngoài.

- Tìm hiểu, kinh doanh sản phẩm chiến lược nội địa (khách sạn, vé máy bay, combo du lịch).

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng.

- Thực hiện việc ký hợp đồng với khách hàng.

- Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về du lịch, khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chăm chỉ, có chí cầu tiến.

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng, thường xuyên sử dụng các mạng xã hội facebook, zalo, tiktok.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CƠ BẢN + PHỤ CẤP + % HOA HỒNG

- Mức lương offer theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng doanh số hấp dẫn.

- Vào mùa cao điểm 20tr – 60tr

- Được đào tạo về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ.

- Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

- Company Trip và Xét tăng lương 1 năm 1 lần theo năng lực làm việc và đóng góp lâu dài cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

