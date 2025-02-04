Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Sơn Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 220 Hoàng Ngân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

TOPTRAVEL với 15 năm kinh nghiệm tư vấn, tổ chức du lịch (trong nước và nước ngoài) đã khẳng định uy tín, vị thế của mình trên thị trường du lịch.

Văn hóa 6T tạo nên giá trị Doanh nghiệp và mang đến giá trị cho Quý khách hàng,

Mô tả công việc:

- Xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân gắn với thương hiệu công ty.

- Chăm sóc, khai thác tập Khách hàng từ kho Data khách hàng 15 năm của Công ty ; mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng từ các nguồn quảng cáo từ Công ty và Cá nhân nhằm đảm bảo tiếp cận tối đa các kênh khách hàng tiềm năng.

- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới mà công ty áp dụng như:tour du lịch trọn gói, vé máy bay, cho thuê xe,…

- Kết hợp với bộ phận Điều hành tour lên chương trình, tính giá và tư vấn về chương trình đến Khách hàng

- Kết hợp với các bộ phận Truyền thông, Marketing thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu Sản phẩm, dịch vụ theo các chiến dịch, chỉ đạo từ Công ty.

Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Du lịch lữ hành là lợi thế.

• Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm kinh doanh về tour du lịch

• Biết lập kế hoạch và sắp xếp công việc cụ thể khi nhận việc được giao

• Cẩn thận, xử lý thông tin linh hoạt, nhạy bén trong các tình huống phát sinh

• Sáng tạo và phát huy sáng tạo phục vụ cho công tác chuyên môn

• Có thể làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng chịu áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Sơn Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7.000.000 - 10.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng hoa hồng theo doanh số không giới hạn + Thưởng nóng khi vượt chỉ tiêu

- Thu nhập trung bình 20.000.000 - 50.000.000 tháng

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 và CN)

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi lên nhân viên chính thức theo quy định công ty.

- Lương tháng 13 + thưởng và các ngày lễ, Tết theo chính sách của Công ty

- Hưởng các chính sách phúc lợi của công ty (Teambuilding, Galadinner hàng năm, Outing, Company Trip…)

- Được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong ngành Du lịch, hưởng lương cả trong thời gian đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Sơn Tùng

